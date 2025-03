Die Szenarien für Blau-Weiß Linz, Rapid und LASK

Das Rennen um die Teilnahme an der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga entscheidet sich am Sonntag (17 Uhr) in der letzten Runde des Grunddurchgangs. Sturm Graz, die Wiener Austria, der WAC und Salzburg sind bereits durch. Das Trio LASK, Rapid (je 31) und Blau-Weiß Linz (30) kämpft um die zwei verbliebenen Tickets.