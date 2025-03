Rad-Coup! Villach hofft auf Superstar Pogacar

Ist Rad-Superstar Tadej Pogacar im Anflug auf Kärnten? Tatsächlich könnte der Slowene noch heuer in Villach in die Pedale treten. Denn der dreifache Tour-de-France-Sieger hatte für die Gravel-Bike-WM in Nizza (It) im August genannt. Diese wurde nun aus organisatorischen Gründen abgesagt – Kärnten könnte im Oktober als Veranstalter einspringen.