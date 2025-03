OP-Wartezeit ist heißes Thema im Gesundheitspakt

Ein Jahr und mehr muss man in Niederösterreich auf so manche Operation warten. Für den neuen Gesundheitsplan wird noch heiß diskutiert, wie man das verkürzen kann. LGA-Chefin Elisabeth Bräutigam erzählt im „Krone“-Gespräch, warum das so ist, welchen Ansatz sie verfolgen möchte und wie man auch viel früher einen Termin bekommen kann.