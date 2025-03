Streit um Gold und Erbe: Tanten klagen Fünfjährige

Wenn es ums Geld geht, wird so manche Grenze überschritten und jeder fühlt sich im Recht. Ein Erbschaftsstreit in Kärnten zeigt, dass so manche Familie nicht einmal bei einem Schicksalsschlag zusammenhält – sondern nur an den eigenen Vorteil denkt. Schon im Vorjahr sorgte die Klage gegen ein Kleinkind für Wirbel. Anstatt sich zu einigen, ist es jetzt noch schlimmer geworden!