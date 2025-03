Sekundenschlaf: Lkw durchbricht Mittel-Leitschiene

„Er stieß mit seinem Sattelzug gegen die Mittelleitschiene und durchbrach diese“, berichtet die Polizei. „Das Fahrzeug rutschte über die entgegenkommende Richtungsfahrbahn in die dortige Böschung und kam dort, schwerbeschädigt und quer zur Fahrbahn, zum Stillstand. Durch den Verkehrsunfall wurde der Tank des Lkws aufgerissen, weshalb eine größere Menge Diesel austrat.“ Der Verkehr steht in beiden Richtungen still – die FF St. Jakob im Rosental und die Hauptfeuerwache Villach rücken sofort aus.