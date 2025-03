Frust bei DSV-Adler: „Kann mir niemand mehr geben“

„Moralisch alles in den Sand gefahren“

„Als erfahrener Fuchs habe ich gedacht, das wird zu heikel, die da in Norwegen vor dem König zu disqualifizieren“, erinnert sich Innauer an die Situation am Samstag. Als er dann doch von der Disqualifikation erfahren hatte, war ihm klar, dass es hier um eine größere Sache gehen müsse. „Moralisch haben die Norweger alles in den Sand gefahren“, zeigt sich die Skisprung-Legende enttäuscht.