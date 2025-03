Polizist als Holocaust-Leugner angeklagt

„Ab 2015, also noch in seiner aktiven Zeit als Polizist, hat der Angeklagte über soziale Medien gezielt Nazi-Propaganda verbreitet, den Holocaust geleugnet und Adolf Hitler verherrlicht“, betont Staatsanwältin Alexandra Ibler in ihrem Plädoyer. „Er teilte Postings, wo behauptet wurde, in Auschwitz hätten gute Lebensbedingungen geherrscht, die Gefangenen seien bestens genährt gewesen und dass der Massenmord an den Juden eine Lüge ist.“