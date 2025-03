„Damit tun wir uns einfach besonders schwer …!“

Drei Rennen, kein einziger Podestplatz, vom so erhofften ersten Sieg in dieser Saison meilenweit entfernt – ja, Österreichs Speed-Herren erlebten in Kvitfjell ein Wochenende zum Vergessen. „Das war sicher nicht das, was wir uns vorgenommen haben, das tut schon ein bisschen weh“, meinte Cheftrainer Marko Pfeifer, der noch am Sonntag die Heimreise antrat, Ende der Woche zum Technikwochenende in Hafjell wieder nach Norwegen reisen wird.