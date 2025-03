Comeback mit der Hilfe von Hirscher und „Bullen“

Fünf Operationen hat er schon hinter sich. Der Leidensweg ist aber noch nicht vorbei. Vor genau einem Jahr stürzte Christoph Krenn beim Europacup-Super-G in Verbier im Kampf um ein erneutes Fix-Ticket im Ski-Weltcup. Am Ende ging es mit Verrenkungsbruch im linken Knie ins Spital. Der 30-Jährige arbeitet am x-ten Comeback, auch mit Unterstützung von Marcel Hirscher und Red Bull.