Warum die Streif am Frauentag Fest feierte

Michael Huber, Präsident des Kitzbüheler Skiclubs, brach mitten im Reden ab, kämpfte gegen die Emotionen, die wässrig nach außen drängten: „Jetzt muss ich aufhören, sonst“ Natürlich war das nicht so geplant. Niemand dachte damals beim Erstellen des Europacup-Wettkampfkalenders, dass der 8. März der Frauentag ist – und doch strahlten am Sanstag alle mit der Sonne um die Wette, weil just an diesem Tag die Frauen nach satten 64 Jahren auf die berühmteste Skipiste der Welt zurückgekehrt sind.