„Es läuft schon ganze Saison nicht bei mir“

Bis auf seine Performance bei der WM-Abfahrt in Saalbach – die er mit Silber krönte – käme er buchstäblich nicht so recht in Fahrt in der laufenden Saison. Es fehle die „Selbstverständlichkeit, kompromisslos andrücken zu können.“ Daraus würden Fehler resultieren, „die sich summieren“. Bezogen auf die Abfahrt in Kvitjfell ergab das einen Rückstand von 1,01 Sekunden auf Sieger Franjo van Allmen. Kriechmayr brachte es auf den Punkt: „Es geht einfach nicht so schön von der Hand, aber es hilft nichts“.