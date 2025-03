Superstar Ingebrigtsen vor großem EM-Gold-Double!

Die Hälfte seiner Gold-Mission hat Superstar Jakob Ingebrigtsen bei der Hallen-EM in Apeldoorn schon mit Leichtigkeit geschafft! Der 24-jährige Norweger gewann die 1500 m in einem kontrollierten Rennen ohne Mühe mit 3:36,56 Minuten. Dies war in der mit 5600 Zuschauern wieder restlos ausverkauften Omnisport-Arena sein erster Streich. Am Sonntag will er auch die 3000 m gewinnen und damit zum dritten Mal in Folge bei der Hallen-EM das Double über 1500 m und 3000 m holen.