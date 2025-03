„Firmen stellen weniger, aber dafür gezielter ein“

Die Zahl der offenen Stellen stieg in Oberösterreich im Vergleich zum Jänner leicht an, die Zahl der Jobsuchenden sank – trotz dieser Entwicklung im Februar darf man sich allerdings nicht täuschen lassen: Die Krise in vielen Wirtschaftsbereichen hält an. Das hat auch Folgen auf Personalberatungsspezialisten wie epunkt.