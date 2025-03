Wie Fachkräfte nicht nur Wunschträume bleiben

Wie gelingt es, internationale Fachkräfte nach Oberösterreich zu lotsen? Was muss ein Standort dafür bieten können? Was läuft da schon gut, wo gibt‘s noch Nachholbedarf? Diese Fragen standen bei der Women-in-Management-Veranstaltung in der Oberbank-Zentrale in Linz im Mittelpunkt. „Unsere Internationals sind nicht da, weil sie sich gesagt haben, sie kommen jetzt nach Österreich, um hier zu arbeiten. Sie kannten Österreich gar nicht“, verriet Dynatrace-Mitgründerin Sok-Kheng Taing.