Künftigem Stadtchef zum Geburtstag ein Ei gelegt

Einen handfesten Eklat gab es Donnerstagabend in der Waldviertler Granitstadt Schrems. Denn am 6. März hätte dort die konstituierende Sitzung stattfinden sollen. Nachdem die ÖVP erstmals stimmenstärkste Partei wurde und mit der SPÖ nun Mandatsgleichheit von je zwölf Sitzen im Gemeinderat herrscht, ergaben die Koalitionsverhandlungen dort, dass die ÖVP mit der FPÖ (drei Mandate) in Koalition Bürgermeister und Vizebürgermeister stellen wollen.