Brunnen wurde repariert: Hundebesitzer jubeln

Schöner haben es Hunde samt Herrchen oft in den Randbezirken. In Floridsdorf etwa befindet sich am Ferdinand-Kaufmann-Platz eine der attraktivsten Hundezonen Wiens – mit Wasserzugang und einer Fläche von knapp 15.000 Quadratmeter. Im 22. Bezirk ist der Hundeauslaufbereich beim Teich Hirschstetten besonders empfehlenswert. Auf rund 23.000 Quadratmetern Fläche sowie Zugang zum Wasser lassen sich brütend heiße Tage aushalten. Und auch der Hundebadestrand auf der Donauinsel zwischen Floridsdorfer Brücke und Nordbrücke am linken Donauufer bietet ausreichend Auslauf und Gelegenheit zur Abkühlung in den heißen Sommermonaten.