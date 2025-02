Sidi Larbi Cherkaoui: „Mein Tanz steht nie still“

Das Stück „Orbo Novo“ hatte 2009 in den USA Uraufführung. Wie haben Sie Amerika damals erlebt?

Ich hatte damals zuerst in China gearbeitet und anschließend in New York. Ich habe zwischen Ost und West große Unterschiede in den Idealen gespürt. In China, Japan gab es mehr soziale Verbindung, in Amerika ging es um Individualismus. Ich wollte damals eine Brücke schlagen, auch zwischen Europa und Amerika.