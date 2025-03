Damen auf der Streif: Facts zum Super-G-Wochenende

Wer fährt für Österreich?

Österreich geht mit 15 Läuferinnen an den Start, das ÖSV-Aufgebot steht: Viktoria Bürgler, Magdalena Egger, Nicole Eibl, Nadine Fest, Pia Hauzenberger, Emilia Herzgsell, Michelle Niederweiser, Victoria Olivier, Elisabeth Reisinger, Valentina Rings-Wanner, Angelina Salzgeber, Eva Schachner, Anna Schilcher, Carmen Spielberger und Leonie Zegg.

Mit Nadine Fest ist nicht nur die Führende in der Disziplinenwertung am Start, sondern auch eine echte „Streif-Expertin“. Für ihre Abschlussarbeit in der Skischule Bad Hofgastein schrieb sie 2016 über den Mythos Streif, wie sie der „Krone“ verriet.