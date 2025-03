Diagnose ist da! Neuer hat es schlimmer erwischt

„Es ist beim Jubeln passiert“

Der Goalie verletzte sich am Mittwoch, als er nach dem 2:0 von Jamal Musiala zur Mannschaft laufen wollte. „Es ist beim Jubeln passiert“, schildert Coach Vincent Kompany. Der Bayern-Kapitän musste in seinem 150. CL-Spiel verletzt vom Feld, Jonas Urbig kam so unverhofft zu seinem CL-Debüt.