Bitteres Aus: Im Elferkrimi platzte Sturms Traum!

Das haben sich Sturms Youngsters mehr als verdient! 5.531 Zuschauer strömten am Mittwochnachmittag nach Liebenau, ließen sich den Achtelfinalauftritt der schwarzen Fohlen nicht nehmen. Darunter Legende Mario Haas, Ex-Teamchef Werner Gregoritsch und ein Scout von einem großen Klub aus der Premier League. Eine Kulisse, von der so mancher Bundesligaklub nur träumen kann. Auch die Nordkurve war mit rund 800 Fans gut besetzt, der harte Fan-Kern schmetterte wie bei Bundesligaspielen der Profis Schlachtgesänge in die Merkur Arena. „Die Jugend unserer Stadt – die Zukunft von Sturm Graz“, stand auf einem Transparent in der „Nord“.