Silber-Moritz meldet sich rechtzeitig wieder fit

„Wir haben alles getan, was wir konnten“, betont Moritz Zudrell, der bei der Junioren-WM in Tarvis (It) am Donnerstag im Slalom seinen ersten und letzten Start haben wird. Nach einem Sturz bei einem Rennen am Pass Thurn hatte der 19-jährige Silbertaler die Speedevents und den Riesentorlauf auslassen müssen. „Jetzt bin ich wieder topfit, hatte einen Top-Trainingstag in Kranjska Gora und freue mich aufs Rennen“, sagt der Slalom-Silbermedaillengewinner von 2024. Im JWM-Damen-Slalom gab es am Mittwoch für die Tirolerinnen Leonie Raich und Natalie Falch hinter Cornelia Öhlund (Sd) Silber und Bronze.