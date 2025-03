Wegen „Unsicherheit“: Macron kündigt Ansprache an

Macron wendet sich an Nation

Präsident Macron kündigte am Mittwoch in der Früh eine Rede an die Bevölkerung in seinem Land für den Abend an. „In diesem Moment der Unsicherheit, in dem die Welt mit großen Herausforderungen konfrontiert ist, werde ich mich heute Abend an Sie wenden“, schrieb Macron auf der Plattform X. Die Rede ist für 20.00 Uhr (MEZ) geplant.