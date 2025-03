Den Tränen nahe! ÖSV-Chefin zitterte mit Tochter

Mit ihrem zweiten vierten WM-Rang nach dem Skiathlon 2021 in Oberstdorf trat sie irgendwie auch in die Fußstapfen ihrer Mutter Roswitha Stadlober. Die bei Olympia als frühere Skirennläuferin zweimal viertplatzierte ÖSV-Präsidentin erlebte die Zitterpartie mit letztlich 2,9 Sekunden Rückstand auf Bronze als Betreuerin am Streckenrand hautnah mit. „Ich dachte mir: Nur nicht Vierte, aber es ist wieder passiert. Sie war wieder so knapp dran, so knapp wie nie. Aber das ist der Sport, und das, was es eigentlich auch ausmacht“, sagte Stadlober.