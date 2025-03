Jetzt ist klar, wer in Linz Kontrahenten anschoss

„Ich bin angeschossen, helft’s mir!“ Wilde Szenen spielten sich am 14. Jänner im Linzer Stadtteil Neue Heimat ab. Ein 38-jähriger Tschetschene wurde am helllichten Tag in seinem BMW X5 im Schulterbereich von Kugeln getroffen, schrie dann blutüberströmt um Hilfe – der Schütze flüchtete.