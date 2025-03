„Sehen die Eskalation der Handelskriege kritisch“

Auch wenn man 23.600 Mitarbeiter in Österreich beschäftigt und laut eigener Aussage in der Alpenrepublik für 1,25 Prozent des Steueraufkommens sorgt und in den letzten zehn Jahren 5,6 Milliarden Euro investiert hat, fließt verstärkt Geld in den Aufbau von Produktionen und Co. außerhalb der Landesgrenzen. „Wir haben in unserer Strategie festgeschrieben, dass wir verstärkt ,local for local‘ liefern wollen. Das Thema Handelshemmnisse ist nichts Neues für die voestalpine, nichts Neues für international tätige Unternehmen. Dort, wo es Sinn macht, werden wir lokal investieren und auch total lokal produzieren“, sagt Eibensteiner.