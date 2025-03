„Ein Traum! Aber Rapid ist größer als wir“

Nächster Halt Banja Luka – am Mittwoch hebt Rapid nach Bosnien ab! Das Achtelfinale soll(te) nicht die Endstation in der Conference League sein. Laut Papierform ist der FC Borac, regierender Meister und aktueller Zweiter der Premijer Liga, Außenseiter. Mit einem Kaderwert von nur 9,8 Millionen Euro. Aber der Kapitän ist ein Rapid-Insider: Srdjan Grahovac. Von 2014 bis 2022 (mit Unterbrechungen) kickte der „Sechser“ in Hütteldorf, reibt sich die Hände: „Für mich ist es ein Traum. Ich treffe mit meinem Heimatklub auf meine zweite Heimat – besser gehts nicht.“