„Holsti“ sieht KAC fast auf Augenhöhe mit Salzburg

Vorhang auf für Viertelfinalspiel zwei! Für den KAC gab´s diese Saison noch keinen Sieg in Bruneck. Aber Petersen und Co. sind bereit für eine Schlacht – und jagen das 2:0 in der Serie. Die Adler wollen daheim gegen Bozen auf 1:1 stellen. Legende Greg Holst ist mit seinen 71 Jahren auch für die Play-offs bereit – und analysiert die Kärntner Klubs.