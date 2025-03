Im Krankenhaus gab‘s für Kicker Entwarnung

Salzburg-Filiale zuletzt so gut wie nie

Dort gab es zum Glück noch in der Nacht Entwarnung. Purkrabek, der in der Vergangenheit unter anderem für Bergheim, Eugendorf und Regionalligist Vöcklamarkt gespielt hat, kam laut Ostermiething-Sportchef Richard Rusch mit blutverschmiertem Gesicht und Prellungen davon. Der Vierte der OÖ-Liga hatte im Vorjahr unter Ex-Seekirchen-„Co“ Mühllechner aufgezeigt, weil er mit der Tabellenführung und dem späteren Einzug ins Landescup-Finale die größten Erfolge der Klubgeschichte einfuhr. Die Innviertler haben nicht weniger als 15 Spieler mit Salzburg-Vergangenheit im Kader.