„Wird eine Rakete!“ Ski-Juwel sorgt für Staunen

„Sie wird eine Rakete“

Es ist der vorläufige Höhepunkt einer konstanten Entwicklung. Das Top-Talent hat in diesem Jahr einen ordentlichen Entwicklungsschritt gemacht. Schon bei der WM in Saalbach landete sie sowohl im Super-G als auch in der Abfahrt auf dem sechsten Platz und schrammte jeweils nur knapp an einer Sensation vorbei.