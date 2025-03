Beim Opernball in der Kanzler- und Präsidentenloge

Stark! Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner lud beim Opernball Barbara Aigner in die Kanzlerloge ein und nahm die vor vier Wochen zurückgetretene Paraski-Fahrerin auch mit in die Präsidentenloge. Dort stellte sie ihre 19-jährige Landsfrau Alexander van der Bellen vor. Der postete am Tag danach ein gemeinsames Foto auf seinem Instagram-Account.