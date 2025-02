Nazi-Razzia: Bürochef von Rosenkranz muss gehen

Mails mit NS-glorifizierenden Aussagen

Die Grünen haben nun Donnerstagabend per parlamentarischer Anfrage an Rosenkranz angebliche Mails aus den Jahren 2010 bis 2015 veröffentlicht, die direkte Mailkontakte Schimaneks mit mindestens zwei Personen belegen sollen, die aktuell in den Akten der deutschen Behörden wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer rechtsterroristischen Vereinigung geführt würden. Die Grünen sehen in den darin geäußerten NS-glorifizierenden und rassistischen Aussagen auch Anzeichen, dass Schimanek Geschichtsbild und Ideologie der rechtsextremen Gruppierung sehr wohl teile. Pikant: Die Mails sollen von einem Parlaments-Account aus verschickt worden sein – inklusive offizieller Signatur des österreichischen Parlaments.