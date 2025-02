Marquez verrät: Was heuer die WM entscheiden wird

Scharf sind in Thailand nicht nur die Speisen, sondern auch einige Kurven am Buriram Circuit, wo der MotoGP-Zirkus seit gestern seine Zelte zum Saisonauftakt aufgeschlagen hat. Schon am Samstag (9 Uhr, Sprint live bei ServusTV) geht es um die ersten WM-Punkte des Jahres. Von denen es für jeden Fahrer heuer maximal 814 zu erobern gibt – in der mit 22 Rennen längsten Saison in der Geschichte der Motorrad-WM.