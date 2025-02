Landet in Wien & gönnt sich gleich ein Schnitzel!

Model-Alarm in der Walzermetropole! Leni Klum (20), Tochter von Heidi Klum (51) und Ex-Formel-1-Boss Flavio Briatore (74), ist in Wien eingetroffen – und das nicht ohne Grund! Auf Einladung von Swarovski wird sie am Donnerstag beim legendären Wiener Opernball glänzen.