Nur eine Österreicherin in Kvitfjell in den Top-10

Hütter in Kvitfjell schon Erste und Zweite

Die Steirerin hat freilich gute Erinnerungen an die Strecke. Vor zwei Jahren bzw. im Vorjahr war sie in Super-G-Rennen Erste und Zweite, ein gutes Omen zumindest für Sonntag. Während sie da aber in der Disziplinwertung drei Rennen vor Schluss 198 Punkte Rückstand auf die voranliegende Schweizerin Lara Gut-Behrami hat, ist sie in der Abfahrt vier Rennen vor Saisonende als Dritte 81 Zähler hinter Leaderin Brignone näher dran. Diesen Status hat Hütter vor allem mit starken Leistungen vor dem Jahreswechsel erlangt. „An diese Form möchte ich wieder heranarbeiten.“