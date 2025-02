Vater als Kindsmörder 172 Tage unschuldig in Haft

In die unermessliche Trauer um den Verlust des eigenen Kindes kommt plötzlich der Schock über den Vorwurf der Justiz, selbst für den Tod des geliebten kleinen Menschen verantwortlich zu sein. Nicht nur das Drama um Leon in Tirol erschütterte – auch in Kärnten litt ein Familienvater lange unter dem schweren Verdacht, ein Kindsmörder zu sein.