Die Geige ist nach wie vor sein steter Begleiter

Instrument als steter Begleiter

Sein Instrument ist aber nach wie vor sein steter Begleiter. Und das, obwohl er heute nicht mehr so viel Zeit zum Üben hat. „Ich bin immer noch bei meiner Lehrerin Angela Rosson, die inzwischen glücklicherweise an der Gustav Mahler Musikschule in Klagenfurt unterrichtet.“ Das erspart Jakob, der um sechs Uhr früh mit seinem Zwillingsbruder Florian außer Haus geht, Stress: „Ich bin sowieso bis abends in Klagenfurt – und bis zur Musikschule ist es ein Katzensprung.“