„Falscher Polizist“ trieb in Österreich Unwesen

Das Landeskriminalamt Niederösterreich veröffentlichte jetzt das Lichtbild jenes Beschuldigten, der sich in Villach, wie berichtet, bei einer Pensionistin als „falscher Polizist“ ausgab. Ihre Tochter soll einen Unfall verursacht haben, bei dem ein elfjähriges Kind verletzt worden war. Damit ihre Tochter nicht ins Gefängnis muss, forderte der vermeintliche Polizist eine Kaution. Diese soll sie an einen Ort in Villach übergeben. Was sie auch tat. Erneut wurde die Pensionistin kontaktiert, denn der Betrüger forderte noch mehr Geld. Und auch dieses Mal wollte sie sich mit dem Täter treffen. Doch ihre echte Tochter konnte das verhindern und kontaktierte die Polizei.