Williams-Star übernimmt Job von Weltmeister Vettel

Williams-Pilot Carlos Sainz übernimmt eine neue Rolle im Fahrerlager: Der Spanier wird neben seiner Rennsaison auch noch Direktor von der Grand Prix Drivers Association, kurz GPDA genannt. Das wurde seitens der Vereinigung am Sonntag via Instagram bekannt gegeben. Sainz tritt damit in das Führungsteam ein, das bereits aus George Russell und Anastasia Fowle (Geschäftsführerin) besteht, während der Österreicher Alexander Wurz weiterhin den Vorsitz behält.