Meilenstein! Ein Kuss für „Neuzugang“ David Alaba

Keine Highlights, keine Fehler

Bei seiner Startelf-Rückkehr agierte Alaba „etwas verhaltener und kümmerte sich vermehrt um die vermeintlich einfacheren Aufgaben in der Abwehr, ohne zu viel Risiko einzugehen. Doch auch zu Beginn zeigte er gleich seine Präsenz auf dem Feld, indem er, auch wenn nötig, ein wenig aus der Kette herausstürmte, um einen möglichen Angriff zu entschärfen“, schreibt „Real Total“. „Ansonsten brachte Alaba viel Ruhe in die Verteidigung und köpfte, auch wenn nötig, gefährliche Bälle per Kopf wie kurz nach Wiederanpfiff“, so das digitale Fachmagazin. Nachsatz: „Ein erfolgreiches Comeback ohne viele Highlights, aber auch ohne Fehler.“