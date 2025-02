Grüne Landeswahl: Eine Retourkutsche der Migranten

Retourkutsche für Öztas-Ausschluss?

„Seit fünf Jahren hat er unsere Probleme in die politische Szene eingebracht“, so der grüne Delegierte und Arbeiterkammerfunktionär Mesut Kimsesiz und er ergänzt, „Ömer war aktiv, hat Menschen mobilisiert – wurde manchen offenbar zur Gefahr für ihre Posten.“ Andere Parteien würden nun um den Ex-Gemeinderat buhlen. Kimsesiz: „Die bieten ihm eine neue politische Heimat. Und in der türkischen Gemeinde wird das derzeit heiß diskutiert. Wir reden hier von Tausenden Wählern.“