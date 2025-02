Wirbel um alte Partei-Garde bei Wiener Grünen

„Erinnert an Erdogan-Methoden“

Nach zwei Stunden Verspätung dann die Lösung: Der Wahlgang muss noch einmal wiederholt werden – für jeden der fünf Kandidaten einzeln. Der Grund: Es gab zu viele ungültige Stimmen. „Wir konnten zu viele Stimmen nicht den Kandidaten zuordnen“, so die Wahlkommission. Das sorgte für heftige Diskussionen. Ein Delegierter mit türkischen Wurzeln: „Das erinnert mich an Erdogan-Methoden.“ Das sorgte wiederum für weitere Diskussionen, die dann aber abgewürgt wurden.