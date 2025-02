Auch Rangnick gefiel die gelungene Premiere

Der Einstand von Teamchef Alexander Schriebl war erfreulich. Österreichs Fußballfrauen besiegten in Ried Schottland dank Purtscheller-Tor mit 1:0, können positiv nach vorne blicken. Schon am Dienstag geht‘s in der Nations League weiter, wartet in Nürnberg der Kracher gegen Deutschland.