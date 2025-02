Halterin von bissigen Hunden hat sich gestellt

Biss in Oberschenkel

Die Jungmama wurde am Mittwochvormittag auf einem Feldweg zwischen Gallneukirchen und Engerwitzdorf im Mühlviertel von zwei nicht angeleinten Hunden angefallen. Einer davon biss sie sogar in den Oberschenkel, als sie gerade mit ihrer sieben Monate alten Tochter im Kinderwagen spazieren war. Die Besitzerin der beiden Vierbeiner machte sich nach dem Vorfall einfach aus dem Staub – die „Krone“ berichtete.