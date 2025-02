Waffenverbot für erst Neunjährigen an Schule!

Drohungen und körperliche Gewalt sind an Österreichs Schulen keine Seltenheit mehr. Und es beginnt auch in Volksschulen – in Kärnten soll ein kleiner Bub ein Problemfall sein. Er bekam dafür die volle Härte der Polizei zu spüren: Sie verhängte ein Betretungs- und Waffenverbot für das Kind! Hat das Gericht dem tatsächlich zugestimmt?