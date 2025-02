Damen-Riesentorlauf in Sestriere ab 10.30 Uhr LIVE

Gerade die Kerndisziplin hat in Saalbach-Hinterglemm die bekannten Schwächen der Österreicherinnen bestätigt. Katharina Liensberger wurde da vergangene Woche als Beste der Lokalmatadorinnen Zwölfte, Hoffnung Julia Scheib fiel nach Halbzeitrang zehn in der Entscheidung im Angriffsmodus aus. So sehr die Steirerin ihr Potenzial etwa mit Rang drei zum Auftakt in Sölden unter Beweis gestellt hat, so sehr fehlt es an der Konstanz.