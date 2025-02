„Bodybuilder werden im Klettern nicht weit kommen“

Kletter-Elite in Innsbruck

An Angeboten mangelt es – vor allem in den größeren Städten – keineswegs, allein in Wien locken über zehn Boulder- oder Kletterhallen täglich Sportbegeisterte an die Wände. Das österreichische Kletter-Mekka liegt jedoch in Innsbruck, wie Steiner festhält, Profis aus ganz Europa nutzen das Angebot der Tiroler Landeshauptstadt.