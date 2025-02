Polizei warnt: Warum Bürgerwehr gefährlich ist

Warnweste, Funkgerät, Pfefferspray, Elektroschocker – mit diesen Utensilien will die angedachte Bürgerwehr künftig auf den Straßen in Villach auf „Streife“ gehen, Gefahrensituationen erkennen und Täter festhalten. So zumindest der Plan. Die Exekutive hat damit (wie berichtet) keine Freude – im Gegenteil, man sieht große Gefahren.