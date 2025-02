Müller verletzt sich und verpasst Weltcup-Finale

Die aktuelle Verletzung von Müller wiegt zwar nicht so schwer wie jene 2022 (offener Unterarmbruch), macht aber einen operativen Eingriff notwendig. Dieser soll in Österreich vorgenommen werden, weswegen der Vizeweltmeister im Team von 2023 sobald wie möglich in die Heimat gebracht werden soll. Um die Teilnahme zittert auch das Duo Gatt/Schöpf. Letzterer hatte sich bei einem Sturz vorige Woche in Pyeongchang eine Gehirnerschütterung zugezogen. Den Trainingsauftakt mussten die beiden bereits auslassen.