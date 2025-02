Vor Marco-Shows: „Das werden richtig coole Duelle“

Die Premiere stieg 2006 mit dem Duell zwischen Thomas Vanek und Thomas Pöck, bei der bislang letzten Auflage waren Vanek und Michael Raffl 2019 die Protagonisten – am Samstag (18.20 Uhr, live Sky) ist es in Detroit wieder so weit, sorgen zwei Shootingstars der Eishockey-Liga NHL für das nächste rot-weiß-rote Aufeinandertreffen.