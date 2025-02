Das Flüstern der Meereswellen

Langsam beginnt sie eine Kuhle im Sand zu graben, um ihre Eier abzulegen. Der Mond wirft silberne Streifen über ihren Panzer. In völliger Stille legt sie Ei für Ei in das sichere Nest. Es ist ein Ritual, so alt wie die Zeit selbst. Die Olive-Bastardschildkröte verschließt das Nest und zieht sich in aller Stille wieder in die Dunkelheit zurück.